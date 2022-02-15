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Индия вступает в спутниковые гонки. Готовит конкурента для Starlink Илона Маска

Автор: Сергей Пышкин

Холдинг Индии Reliance Industries, который возглавляет миллиардер Мукешем Амбани заявил о желании запустить спутниковый сервис по предоставлению широкополосного доступа в интернет. Проект будет аналогичен разработкам OneWeb и SpaceX.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает предприятие, их разработка будет использовать многоорбитальные космические сети, которые будут обьединять спутниковые группировки на геостационарной и средней околоземных орбитах. Спутниковая сеть сможет предоставлять интернет-канал компаниям, пользователям в Индии, а также соседним регионам.

Пока что неизвестно будут ли спутники запускать на низкую земную орбиту, которая, в свою очередь обеспечивает более быструю передачу данных и меньшую задержку.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно SpaceX потерял 40 спутников Starlink из-за магнитных бурь.

Также компания обновила гарантийную инструкцию спутников. Оказалось, что она не будет покрывать повреждения, вызванные динозаврами.

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ИндияИлон Маск