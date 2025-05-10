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Индия впервые подтвердила удары по военным целям в Пакистане

Нью-Дели, Суббота 10 мая 2025 10:31
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Индия впервые подтвердила удары по военным целям в Пакистане Фото: в Индии подтвердили удары по военным объектам в Пакистане (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Индия впервые после эскалации подтвердила, что нанесла удары по военным объектам в Пакистане. Но цели атак не были названы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командира авиакрыла армии Индии Веомика Сингха, которого цитирует The Times of India.

"В быстром и выверенном ответе индийские вооруженные силы нанесли высокоточный удар только по определенным военным целям", - сказал он.

Соответствующее заявление индийского командира прозвучало после того, как Пакистан объявил о начале военной операции против Индии и нанес удары. Командир авиакрыла опроверг заявления Пакистана о том, что якобы была уничтожена индийская система ПВО С-400 и информацию об уничтожении аэродромов в Сурате и Сирсе.

Также индийский командир заявил, что якобы было замечено перемещение пакистанских войск к границам Индии, что, по его словам, "свидетельствует о наступательном намерении по дальнейшей эскалации".

В Минобороны Индии также утверждает, что Пакистан применил в атаке беспилотники и другое вооружение, но они якобы не нанесли ущерб индийской военной инфраструктуре. Также Индия заявила, что Пакистан применил высокоскоростные ракеты по авиабазе в Пенджабе.

В целом, как заявляют индийские военные, были нанесены удары по 26 индийским городам и якобы были повреждены гражданские объекты.

Угроза войны между Индией и Пакистаном

Напомним, территориальный конфликт между странами длится уже десятки лет, но 22 апреля 2025 года ситуация обострилась. В тот день на курорте вблизи Пахалгама в контролируемом Нью-Дели Кашмире вооруженные люди убили 26 туристов, из которых большинство - граждане Индии.

Индия обвинила в этом Пакистан, но тот отверг обвинения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка The Resistance Front (TRF) или "Фронт сопротивления".

В ночь на 7 мая Индия объявила о военной операции "Синдур" и ударила по "террористическим" объектам в Пакистане. Уже в ночь на 10 мая Пакистан объявил о начале операции "Буньян уль Марсус" против Индии. Стороны обменялись ударами.

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