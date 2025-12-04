Індія візьме в оренду у Росії атомний підводний човен, - Bloomberg

Джерела видання розповіли, що обговорення оренди російської субмарини тривало протягом кількох років, проте сторонам не вдавалося дійти згоди щодо ціни. Тепер угоду погоджено, минулого місяця індійські моряки вже відвідали один із суднобудівних заводів РФ.

Зазначається, що Індія отримає субмарину протягом двох років, проте є ймовірність, що терміни постачання будуть зміщені через складність проєкту.

Bloomberg пише, що, згідно з умовами оренди, субмарину не можна використовувати у військових цілях. Дозволяється її використання виключно для навчання.

Джерела видання розповіли, що Індія планує навчати за допомогою човна своїх моряків, поки будує дві власні атомні субмарини.

Індія вже орендувала російську субмарину

Раніше Індія вже брала в оренду підводний човен у Росії у 2012 році. Тоді ВМС країни отримали атомну субмарину "Нерпа".

Підводний човен передали із запізненням через несанкціоноване спрацювання системи пожежогасіння в листопаді 2008 року. В результаті 20 людей загинули, ще 21 постраждали.

Передбачалося, що "Нерпа" перебуватиме в оренді у Індії 10 років, проте вже в червні 2021 року його достроково повернули Росії. Це сталося через вибух на борту човна балона повітря високого тиску, що пошкодило корпуси, радіоелектронне озброєння та гідроакустичне обладнання.