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Індія витратить 8,5 млрд доларів на закупівлю озброєння

Фото: Індія витратить на зброю 8,5 млрд доларів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В четвер, 16 березня, Індія схвалила закупку ракет, гелікоптерів, артилерійських систем, а також РЕБ на суму 8,5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"На фоні оточення ядерними державами, такими як Китай та Пакистан, та зростання напруженості у відносинах з китайськими військами вздовж спірного кордону в Гімалаях Індія прагне модернізувати військову техніку радянських часів", - зазначає видання.

Список затверджених закупівель включає в себе 200 ракет BrahMos, 50 гелікоптерів загального призначення, систем радіоелектронної боротьби для флоту, 307 одиниць артилерійських систем калібра 155 мм/52, а також машини підвищеної прохідності та тягачі.

Нагадаємо, що днями Індія на саміті G20 закликала "відійти" від війни в Україні й зосередитись на глобальній бідності.

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Індія