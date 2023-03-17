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Индия потратит 8,5 млрд долларов на закупку вооружения

Фото: Индия потратит на оружие 8,5 млрд долларов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В четверг, 16 марта, Индия одобрила закупку ракет, вертолетов, артиллерийских систем, а также РЭБ на сумму 8,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"На фоне окружения ядерными государствами, такими как Китай и Пакистан, и напряженности в отношениях с китайскими войсками вдоль спорной границы в Гималаях Индия стремится модернизировать военную технику советских времен", - отмечает издание.

Список утвержденных закупок включает в себя 200 ракет BrahMos, 50 вертолетов общего назначения, систем радиоэлектронной борьбы для флота, 307 единиц артиллерийских систем калибра 155 мм/52, а также машины повышенной проходимости и тягачи.

Напомним, что на днях Индия на саммите G20 призвала "отойти" от войны в Украине и сосредоточиться на глобальной нищете.

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Индия