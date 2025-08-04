Індія відреагувала на погрози Трампа про жорсткі тарифи через торгівлю з Росією

"Насправді Індія почала імпортувати нафту з Росії, тому що традиційні поставки були перенаправлені в Європу після початку конфлікту (війни Росії проти України - ред.). У той час США активно заохочували такий імпорт Індією для зміцнення стабільності світових енергетичних ринків", - виправдався Джайсвал.

Він додав, що Індія нібито змушена закуповувати російську нафту, щоб забезпечити "передбачувані та доступні ціни на енергоносії для індійських споживачів".

Також представник МЗС звинуватив західні країни в тому, що вони продовжують вести торгівлю з Росією, незважаючи на санкції, і підкреслив, що в їхньому випадку це "не є життєво важливою національною необхідністю".

За словами Джайсвала, 2024 року двосторонній товарообіг Європейського Союзу з Росією становив 67,5 млрд євро, а обсяг торгівлі послугами 2023 року - 17,2 млрд євро. Це, за його твердженням, "більше, ніж обсяг торгівлі Індії з Росією".

Він також заявив, що імпорт СПГ до Європи у 2024 році "досяг рекордного рівня" - 16,5 млн тонн, перевищивши колишній рекорд 2022 року в 15,21 млн тонн.

США Джайсвал звинуватив в імпорті з Росії гексафториду урану для атомної промисловості, паладію для виробництва електромобілів, а також добрив і хімікатів.

"На цьому тлі націленість на Індію є невиправданою і нерозумною. Як і будь-яка велика економіка, Індія вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки", - запевнив Джайсвал.