Индия отреагировала на угрозы Трампа о жестких тарифах из-за торговли с Россией

"На самом деле Индия начала импортировать нефть из России, потому что традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта (войны России против Украины - ред.). В то время США активно поощряли такой импорт Индией для укрепления стабильности мировых энергетических рынков", - оправдался Джайсвал.

Он добавил, что Индия якобы вынуждена закупать российскую нефть, чтобы обеспечить "предсказуемые и доступные цены на энергоносители для индийских потребителей".

Также представитель МИД обвинил западные страны в том, что они продолжают вести торговлю с Россией, несмотря на санкции, и подчеркнул, что в их случае это "не является жизненно важной национальной необходимостью".

По словам Джайсвала, в 2024 году двусторонний товарооборот Европейского союза с Россией составил 67,5 млрд евро, а объем торговли услугами в 2023 году - 17,2 млрд евро. Это, по его утверждению, "больше, чем объем торговли Индии с Россией".

Он также заявил, что импорт СПГ в Европу в 2024 году "достиг рекордного уровня" - 16,5 млн тонн, превысив прежний рекорд 2022 года в 15,21 млн тонн.

США Джайсвал обвинил в импорте из России гексафторида урана для атомной промышленности, палладия для производства электромобилей, а также удобрений и химикатов.

"На этом фоне нацеленность на Индию является неоправданной и неразумной. Как и любая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", - заверил Джайсвал.