Індія вдарила по Пакистану: є жертви, країна почала дії у відповідь

Близько двох годин тому Індія завдала ударів по Пакистану. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, а країна почала дії у відповідь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PTV News, DAWN і CNN.
"Сьогодні внаслідок боягузливого нападу з боку Індії було атаковано мечеть Субхан у Бахавалпурі... Індія здійснила боягузливий напад на невинних пакистанців у темний час доби. Пакистан почав відповідні дії", - пише PTV News з посиланням на джерела в службі безпеки.
Тим часом гендиректор Медвідомчої служби зі зв'язків з громадськістю (ISPR) Пакистану, генерал-лейтенант Ахмед Шаріф Чаухдрі, стверджує, що внаслідок атаки троє пакистанців загинули та ще 12 зазнали поранень "унаслідок "боягузливих" ракетних ударів індії по Котлі, Багавалпуру, Мурідці, Багху та Музаффарабаду". За його словами, атаки нібито були націлені на мечеті (де живуть люди).
Крім того, Чаудхрі підтвердив вищезгадану інформацію про дії у відповідь.
"Я хочу вам сказати, що Пакистан уже вживає відповідні дії на землі та в повітрі", - пише DAWN.
Нещодавно Міністерство оборони Індії повідомило про початок операції "Сіндур". У рамках цієї операції країна завдає ударів по інфраструктурі терористів у Пакистані та пакистанському Кашмірі. Також там сказали, що було проведено 9 об'єктів.
"Загалом було уражено дев'ять 9 об'єктів. Наші дії були цілеспрямованими, виваженими і не мали ескалаційного характеру. Жодні пакистанські військові об'єкти не були об'єктами нападів. Індія продемонструвала значну стриманість у виборі цілей і методу виконання", - йдеться в повідомленні індійського оборонного відомства.
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