Индия ударила по Пакистану: есть жертвы, страна начала ответные действия

"Сегодня в результате трусливого нападения со стороны Индии была атакована мечеть Субхан в Бахавалпуре... Индия совершила трусливое нападение на невинных пакистанцев в темное время суток. Пакистан начал ответные действия", - пишет PTV News со ссылкой на источники в службе безопасности.

Тем временем гендиректор Медведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) Пакистана, генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаухдри, утверждает, что в результате атаки трое пакистанцев погибли и еще 12 получили ранения "в результате "трусливых" ракетных ударов индии по Котли, Бахавалпуру, Муридке, Багху и Музаффарабаду". По его словам, атаки якобы были нацелены на мечети (где живут люди).

Кроме того, Чаудхри подтвердил вышеупомянутую информацию об ответных действиях.

"Я хочу вам сказать, что Пакистан уже предпринимает ответные действия на земле и в воздухе", - пишет DAWN.