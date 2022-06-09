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Індія вдвічі збільшила закупівлю російської нафти. Реакція Держдепу

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Індій, Четвер 09 червня 2022 22:21
Індія вдвічі збільшила закупівлю російської нафти. Реакція Держдепу Фото: прапор Індії (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Індія вдвічі збільшила імпорт нафти з Росії. Держдеп закликає країну не збільшувати стрімко обсяги закупівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Індія у травні збільшила закупівлі російської нафти більш ніж удвічі порівняно з попереднім місяцем. Так, поставки склали понад 840 тисяч барелів на день. Аналітики з сировинних товарів Kpler вважають, що в червні закупівлі знову зростуть.

Старший радник Держдепу з енергетичної безпеки Амос Хохштейн заявив, що у нещодавніх бесідах він просив офіційних осіб Індії не купувати надто багато російської нафти. Він зазначив, що США не можуть заборонити закупівлю сирої нафти, тому що вони не запровадили вторинні санкції щодо цих продажів.

На думку Хохштейна, існує "стеля" того, скільки нафти Індія може купувати в Росії, але не вдавався у подробиці.

Як повідомлялося, Індія сподівалася подвоїти імпорт нафти з Росії і використовувати поставки з великими знижками від "Роснефти".

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Індія Державний департамент США
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