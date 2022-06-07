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Индия намерена в два раза увеличить импорт российской нефти, - Bloomberg

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Москва, Вторник 07 июня 2022 04:27
Индия намерена в два раза увеличить импорт российской нефти, - Bloomberg Флаг Индии (Фото: wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Индия надеется удвоить свой импорт российской нефти. Государственные нефтеперерабатывающие заводы стремятся максимально использовать поставки с большими скидками от "Роснефти", поскольку международные покупатели отказываются от сделок с Москвой из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Государственные операторы совместно работают над заключением и обеспечением новых шестимесячных контрактов на поставку российской нефти в Индию. Пока точные объемы импорта не утверждены, они вместе с ценами все еще обсуждаются с индийскими банками, которые должны полностью финансировать все грузы.

Напомним, что Украина предложила Индии стать одним из гарантов послевоенной безопасности страны вместе с некоторыми другими государствами.

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