Индия намерена в два раза увеличить импорт российской нефти, - Bloomberg
Индия надеется удвоить свой импорт российской нефти. Государственные нефтеперерабатывающие заводы стремятся максимально использовать поставки с большими скидками от "Роснефти", поскольку международные покупатели отказываются от сделок с Москвой из-за ее вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Государственные операторы совместно работают над заключением и обеспечением новых шестимесячных контрактов на поставку российской нефти в Индию. Пока точные объемы импорта не утверждены, они вместе с ценами все еще обсуждаются с индийскими банками, которые должны полностью финансировать все грузы.
Напомним, что Украина предложила Индии стать одним из гарантов послевоенной безопасности страны вместе с некоторыми другими государствами.
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