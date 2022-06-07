Индия намерена в два раза увеличить импорт российской нефти, - Bloomberg

Индия надеется удвоить свой импорт российской нефти. Государственные нефтеперерабатывающие заводы стремятся максимально использовать поставки с большими скидками от "Роснефти", поскольку международные покупатели отказываются от сделок с Москвой из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Государственные операторы совместно работают над заключением и обеспечением новых шестимесячных контрактов на поставку российской нефти в Индию. Пока точные объемы импорта не утверждены, они вместе с ценами все еще обсуждаются с индийскими банками, которые должны полностью финансировать все грузы.