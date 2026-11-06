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Індія успішно випробувала власну квазібалістичну ракету: відео запуску

10:45 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Індія успішно випробувала власну квазібалістичну ракету: відео запуску Фото: Індія успішно випробувала власну квазібалістичну ракету (x.com/rajnathsingh)
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Індійська Організація оборонних досліджень і розробок успішно випробувала квазібалістичну ракету під назвою Pralay, яка має дальність близько 500 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Індії Раджнатха Сингха.

"Успішно провели льотні випробування ракети Pralay - розробки індійського виробництва - біля узбережжя штату Одіша", - йдеться у повідомленні міністра оборони Індії.

За його словами, випробування відбулися в рамках оцінювальних тестів за участю замовника, усі поставлені цілі були успішно досягнуті, що підтверджується даними, отриманими за допомогою різноманітних вимірювальних засобів на полігоні.

"Цей успішний запуск став ще одним важливим кроком у зміцненні власного оборонного потенціалу Індії", - додав глава оборонного відомства.

Раніше повідомлялось, що твердопаливна ракета Pralay класу "земля-земля" має заявлену дальність польоту від 150 до 500 км. Вона оснащена твердопаливним ракетним двигуном, сучасною системою навігації та інтегрованою бортовою електронікою.

Характерною рисою квазібалістичних ракет є здатність рухатися за нижчою траєкторією, ніж звичайні балістичні ракети, а також виконувати маневри, що ускладнюють їх виявлення та перехоплення системами протиракетної оборони.

Раніше ми писали, що невелика індійська компанія Picraft Technology створила портативну пускову установку у формі гармати, яка стріляє власним дроном-перехоплювачем.

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