Индия успешно испытала собственную квазибалистическую ракету: видео запуска

Индийская Организация оборонных исследований и разработок успешно опробовала квазибаллистическую ракету под названием Pralay, имеющую дальность около 500 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Индии Раджнатха Сингха.

"Успешно провели летные испытания ракеты Pralay - разработки индийского производства - у побережья штата Одиша", - говорится в сообщении министра обороны Индии.

По его словам, испытания прошли в рамках оценочных тестов с участием заказчика, все поставленные цели были успешно достигнуты, что подтверждается данными, полученными с помощью различных измерительных средств на полигоне.

"Этот успешный запуск стал еще одним важным шагом по укреплению собственного оборонного потенциала Индии", - добавил глава оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что твердотопливная ракета Pralay класса "земля-земля" имеет заявленную дальность полета от 150 до 500 км. Она оснащена твердотопливным двигателем, современной системой навигации и интегрированной бортовой электроникой.

DRDO successfully conducted the flight test of the indigenously developed Pralay Missile off the coast of Odisha today at 1110 hrs.



The test was conducted as part of user evaluation trials and successfully met all the stipulated objectives, as validated by data captured through… pic.twitter.com/u4Du6gqWEL — Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 5, 2026

Характерной чертой квазибалистических ракет является способность двигаться по более низкой траектории, чем обычные баллистические ракеты, а также выполнять маневры, затрудняющие их обнаружение и перехват системами противоракетной обороны.