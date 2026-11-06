Индия успешно испытала собственную квазибалистическую ракету: видео запуска
Индийская Организация оборонных исследований и разработок успешно опробовала квазибаллистическую ракету под названием Pralay, имеющую дальность около 500 километров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Индии Раджнатха Сингха.
"Успешно провели летные испытания ракеты Pralay - разработки индийского производства - у побережья штата Одиша", - говорится в сообщении министра обороны Индии.
По его словам, испытания прошли в рамках оценочных тестов с участием заказчика, все поставленные цели были успешно достигнуты, что подтверждается данными, полученными с помощью различных измерительных средств на полигоне.
"Этот успешный запуск стал еще одним важным шагом по укреплению собственного оборонного потенциала Индии", - добавил глава оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что твердотопливная ракета Pralay класса "земля-земля" имеет заявленную дальность полета от 150 до 500 км. Она оснащена твердотопливным двигателем, современной системой навигации и интегрированной бортовой электроникой.
DRDO successfully conducted the flight test of the indigenously developed Pralay Missile off the coast of Odisha today at 1110 hrs.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 5, 2026
The test was conducted as part of user evaluation trials and successfully met all the stipulated objectives, as validated by data captured through… pic.twitter.com/u4Du6gqWEL
Характерной чертой квазибалистических ракет является способность двигаться по более низкой траектории, чем обычные баллистические ракеты, а также выполнять маневры, затрудняющие их обнаружение и перехват системами противоракетной обороны.
Ранее мы писали, что небольшая индийская компания Picraft Technology создала портативную пусковую установку в форме пушки, которая стреляет собственным дроном-перехватчиком.