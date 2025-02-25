Індія та Британія мають намір подвоїти обсяги торгівлі впродовж десяти років

Індія та Велика Британія планують подвоїти обсяги двосторонньої торгівлі впродовж десятиліття. Уряди двох країн відновили торговельні переговори на тлі тарифних загроз з боку президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр торгівлі та промисловості Індії Піюш Гоял на спільній прес-конференції з міністром бізнесу і торгівлі Великої Британії Джонатаном Рейнольдсом заявив, що країни прискорять переговори щодо запропонованої торговельної угоди, включно з пактом про вільну торгівлю й інвестиційний договір.

Міністри не відповіли прямо на запитання про те, чи вплинули на їхні переговори накази Трампа підвищити тарифи і вжити інших заходів для протидії тому, що президент США розцінює як бар'єри для американських товарів.

У спільній заяві міністрів зазначається, що відновлення торговельних переговорів стало результатом дискусій між прем'єр-міністрами в кулуарах саміту "Групи двадцяти" (G20), що відбувся у листопаді 2024 року напередодні інавгурації Трампа.

"Це буде новаторська угода про вільну торгівлю", - сказав Гоял. Він додав, що вона може вдвічі-втричі збільшити торгівлю товарами з Британією протягом десятиліття, не вказавши при цьому детальних термінів.

Розвиток індійської торгівлі

Згідно з оцінками британського уряду, двостороння торгівля товарами і послугами між Індією та Великою Британією, - п'ятою та шостою найбільшими економіками світу відповідно, - за 12 місяців до вересня 2024 року сягнула 41 млрд фунтів стерлінгів (52 млрд доларів США). Переговори про розширення обсягів торгівлі були призупинені у березні 2024 року напередодні виборів в обох країнах.

Після багатьох років затримок, Індія підписала торговельні угоди з кількома країнами, зокрема з Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) й Австралію у 2022 році. А минулого року - пакт з Європейською асоціацією вільної торгівлі, до якої входять Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн.

Раніше у лютому Індія знизила тарифи на бурбонське віскі зі 150% до 100%. Це сталося після того, як Трамп розкритикував "несправедливі" мита на ринку південної Азії.

Проблемні аспекти

Серед головних перешкод у торгівлі між Індією та Британією - високе імпортне мито на британський віскі та вимога Індії спростити отримання індійськими фірмами та фахівцями віз для роботи в Британії.

"У торгових переговорах завжди є чутливі моменти, які слід поважати", - сказав Рейнольдс, посилаючись на занепокоєння Індії щодо вимог Британії знизити сільськогосподарські тарифи та відкрити свій ринок для молочних продуктів.

Спростовуючи деякі повідомлення ЗМІ, Гоял заявив, що імміграція не буде частиною жодних обговорень в рамках торговельного пакту. Рейнольдс сказав, що його уряд розглядає імміграцію як окреме питання поза межами торговельних переговорів.

Торговельні переговори між Індією та Великобританією є першими з часу приходу до влади Лейбористської партії у Великої Британії в липні минулого року. Рейнольдс заявив, що укладення угоди є "головним пріоритетом" для його уряду.

Очікується, що міністр інвестицій Британії Поппі Густафссон також зустрінеться з інвесторами у фінансовій столиці Мумбаї й ІТ-центрі Бенгалуру, щоб закликати індійський бізнес до інвестування.

Гоял зазначив, що крім торговельного й інвестиційного пакту, уряди країн також обговорять окремий договір про соціальне забезпечення.