Индия отменила запуск лунной миссии из-за технической проблемы

Фото: ракета Chandrayaan-2 (hindi.timesnownews.com)

Миссию на Луну отменили за час до старта

Запуск индийской ракеты Chandrayaan-2 на Луну был отменен за 56 минут до запланированного старта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что запуск автоматической межпланетной станции планировалось осуществить с помощью трехступенчатой ракеты GSLV Mk-III с пусковой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

“В связи с технической проблемой, возникшей за час до запуска, в качестве меры предосторожности запуск "Чандраян-2" отменен. Новая дата запуска будет объявлена позднее", - говорится в сообщении Indian Space Research Organization.

По данным издания, на миссию “Чандраян-2“ было потрачено 150 млн долларов. Это должна была быть первая ракета, которая бы высадилась на южном полюсе Луны. Целью миссии является поиск воды и минералов на спутнике Земли.

Отметим, в случае успешной миссии Индия стала бы четвертой страной в мире после СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку своего космического аппарата на поверхность Луны.

Напомним, ранее в NASA испытали "марсианский вертолет". Лаборатория реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединеных Штатов Америки (NASA) провела успешное испытание вертолета, который планируют отправить на Марс. На вертолете установлена ​​камера, благодаря которой он сможет делать высококачественные цветные снимки на Марсе и передавать их на Землю.