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Індія не змогла посадити міжпланетну станцію на Місяць

Новини » В світі    07.09.2019 - 13:05
Індія не змогла посадити міжпланетну станцію на Місяць
Фото: ракета "Чандраян-2" (hindi.timesnownews.com)

Зв'язок зі станцією втратили за 2,1 км від поверхні супутника Землі

Спроба посадити індійську автоматичну міжпланетну станцію "Чандраян-2" на Місяць завершилася невдачею. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що під час зближення зі супутником Землі зв'язок зі станцією обірвалася. Як повідомили представники Індійської організації космічних досліджень (ІSRO), сигнал обірвався приблизно за 2,1 км від поверхні Місяця.

"Спуск був у відповідності з планом, і нормальна продуктивність спостерігалася до висоти 2,1 км. Згодом зв'язок з апаратом була загублена. Дані аналізуються", - йдеться в повідомленні ІSRO.

"Чандраян-2" повинен був здійснити посадку на південному полюсі Місяця. Якщо б це сталося, Індія стала першою країною, яка посадила б апарат на незвіданій території південного полюса. Також Індія могла стати четвертою країною, після США, СРСР і Китаю, яка посадила б свій космічний апарат на поверхню Місяця.

Нагадаємо, в липні Індія скасувала запуск "Чандраян-2" з-за технічних проблем. Технічний збій стався за годину до запуску.

Також РБК-Україна повідомляло, що до 2030 року Індія планує запустити свою орбітальну станцію. Станція буде допомагати проводити наукові дослідження в умовах космосу.

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