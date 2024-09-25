Індія робить кроки для сприяння мирним переговорам між Україною та Росією, - МЗС
Конфлікт між Україною і Росією не може бути вирішений військовим шляхом. Тому уряд Індії робить кроки для сприяння діалогу між сторонами.
Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hindu.
Він підкреслив, що Індія веде переговори з обома сторонами, намагаючись зрозуміти, як можна прискорити мирні переговори.
"Це свого роду розвідка, яку ми проводимо. Я маю на увазі, що у нас немає мирного плану", - зазначив Джайшанкар.
Міністр сказав, що уряд ділиться бесідами, які він вів з однією стороною, з іншою.
"За моїми відчуттями, обидві сторони це цінують", - сказав він, додавши, що не так багато країн і лідерів, які мають бажання або здатність взаємодіяти з обома сторонами.
Ці заяви прозвучали незабаром після зустрічі прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді з президентом України Володимиром Зеленським у рамках сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Ставлення Індії до війни
Індія продемонструвала зацікавленість у мирному врегулюванні конфлікту, беручи участь у саміті світу, проте відмова від підписання підсумкового комюніке викликала певні зауваження з боку України.
Президент Володимир Зеленський, вітаючи участь Індії, висловив надію на активнішу роль країни у мирному процесі. Він також запропонував Індії провести наступний саміт, поставивши умову приєднання до попередніх домовленостей.
Україна вважає, що Індія має потенціал стати ефективним посередником у переговорах із Росією.
За даними Politico, Київ обрав прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді як ключового посередника для сприяння завершенню війни з Росією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.