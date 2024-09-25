ua en ru
Ср, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Индия предпринимает шаги для содействия мирным переговорам между Украиной и Россией, - МИД

Среда 25 сентября 2024 09:58
UA EN RU
Индия предпринимает шаги для содействия мирным переговорам между Украиной и Россией, - МИД Фото: глава МИд Индии Субраманьям Джайшанкар (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Конфликт между Украиной и Россией не может быть разрешен военным путем. Поэтому правительство Индии предпринимает шаги для содействия диалогу между сторонами.

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hindu.

Он подчеркнул, что Индия ведет переговоры с обеими сторонами, пытаясь понять, как можно ускорить мирные переговоры.

"Это своего рода разведка, которую мы проводим. Я имею в виду, что у нас нет мирного плана", - отметил Джайшанкар.

Министр сказал, что правительство делится беседами, которые оно вело с одной стороной, с другой.

"По моим ощущениям, обе стороны это ценят", - сказал он, добавив, что не так много стран и лидеров, у которых есть желание или способность взаимодействовать с обеими сторонами.

Эти заявления прозвучали вскоре после встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Отношение Индии к войне

Индия продемонстрировала заинтересованность в мирном урегулировании конфликта, участвуя в саммите мира, однако отказ от подписания итогового коммюнике вызвал определенные замечания со стороны Украины.

Президент Владимир Зеленский, приветствуя участие Индии, выразил надежду на более активную роль страны в мирном процессе. Он также предложил Индии провести следующий саммит, поставив условие присоединения к предварительным договоренностям.

Украина считает, что Индия обладает потенциалом стать эффективным посредником в переговорах с Россией.

По данным Politico, Киев выбрал премьер-министра Индии Нарендру Моди в качестве ключевого посредника для содействия завершению войны с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индия Война России против Украины Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Окружения никто не допустит. В чем важность Угледара и почему РФ стремится захватить город
Окружения никто не допустит. В чем важность Угледара и почему РФ стремится захватить город
DAILY
Новые налоги, старые долги и низкие зарплаты: что ожидает украинцев в госбюджете-2025
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Новые налоги, старые долги и низкие зарплаты: что ожидает украинцев в госбюджете-2025