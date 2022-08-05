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Индия проверила свои спутники на случай возникновения вооруженных конфликтов

Фото: Индия проверила на обучение спутниковую систему (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Армия Индии провела учения, в ходе которых военные проверили возможности спутниковой системы на случай возникновения вооруженных конфликтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hindustan Times.

Военные отметили, что анализируют войну в Украине как пример использования спутниковой связи. Учения под кодовым названием "Skylight" провели с 25 по 29 июля.

"Мы должны использовать космические возможности для поддержки различных военных операций. Северные границы с Китаем являются первоочередной зоной беспокойства", - заявил один из чиновников индийской армии.

Отмечается, что военные Индии используют несколько спутников организации космических исследований (ISRO). К ним подключены сотни коммуникационных терминалов различных типов.

"В войне нового времени космос будет критически важной сферой, и это будет влиять на исход военных операций", - сказал генерал-лейтенант Винод Бхатия.

Стоит отметить, что между Индией и Китаем идет многолетний конфликт вокруг региона Ладакх. В 1962 году между странами произошла короткая война, во время которой погибли несколько тысяч военных. С тех пор Индия считает, что Китай оккупировал ее северные районы (около 38 тысяч квадратных метров).

Напомним, что недавно конфликт между Китаем и США вокруг Тайваня обострился из-за визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров.

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ИндияВоенные учения