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Індія перевірила свої супутники на випадок виникнення збройних конфліктів

Фото: Індія перевірила на навчання супутникову систему (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Армія Індії провела навчання, в ході яких військові перевірили можливості супутникової системи на випадок виникнення збройних конфліктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hindustan Times.

Військові зазначили, що аналізують війну в Україні як приклад використання супутникового зв'язку. Навчання під кодовою назвою "Skylight" провели з 25 по 29 липня.

"Ми повинні використовувати космічні можливості для підтримки різноманітних військових операцій. Північні кордони з Китаєм є першочерговою зоною занепокоєння", - заявив один із чиновників індійської армії.

Зазначається, що військові Індії використовують кілька супутників організації космічних досліджень (ISRO). До них підключені сотні комунікаційних терміналів різних типів.

"У війні нового часу космос буде критично важливою сферою, і це впливатиме на результат військових операцій", - сказав генерал-лейтенант Вінод Бхатія.

Варто зазначити, що між Індією та Китаєм точиться багаторічний конфлікт навколо регіону Ладакх. У 1962 році між країнами сталася коротка війна, під час якої загинули декілька тисяч військових. З того часу Індія вважає, що Китай окупував її північні райони (близько 38 тисяч квадратних метрів).

Нагадаємо, що нещодавно конфлікт між Китаєм та США навколо Тайваню загострився через візит спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на острів.

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ІндіяВійськові навчання