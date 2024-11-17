Індія провела успішні "історичні випробування" гіперзвукової ракети: що відомо

Випробування провела Організація оборонних досліджень та розробок (DRDO). Ракета злетіла з острова Абдул Калам біля узбережжя індійського штату Одіша.

Її відстежували різними системами дальності, розгорнутими у кількох районах. Польотні дані, отримані з корабельних станцій далекого радіусу дії, підтвердили успішне виконання термінальних маневрів та ураження з високим ступенем точності.

Ця ракета була розроблена власними силами в лабораторіях ракетного комплексу імені доктора Абдула Калама в Хайдарабаді спільно з іншими лабораторіями DRDO та партнерами з промисловості.

"Ця гіперзвукова ракета призначена для доставки різних корисних навантажень на дальність понад 1500 км для збройних сил", - додали на сайті оборонного відомства.

Тим часом міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх опублікував пост у соцмережі Х, де назвав льотне випробування історичним досягненням, завдяки якому Індія увійшла до групи обраних країн, які мають такі важливі та передові військові технології. Він привітав DRDO, збройні сили та промисловість з успішним проведенням льотних випробувань.