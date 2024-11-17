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Индия провела успешные "исторические испытания" гиперзвуковой ракеты: что известно

Фото: Индия создала свою первую гиперзвуковую ракету большой дальности, которая успешно полетела (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Индия провела успешные летные испытания своей первой гиперзвуковой ракеты большой дальности. Это произошло вчера вечером, 16 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт индийского Министерства обороны.

Испытания провела Организация оборонных исследований и разработок (DRDO). Ракета взлетела с острова Абдул Калам у побережья индийского штата Одиша.

Ее отслеживали различными системами дальности, развернутыми в нескольких районах. Полетные данные, полученные с корабельных станций дальнего радиуса действия, подтвердили успешное выполнение терминальных маневров и поражение с высокой степенью точности.

Данная ракета была разработана собственными силами в лабораториях ракетного комплекса имени доктора Абдула Калама в Хайдарабаде совместно с другими лабораториями DRDO и партнерами из промышленности. Летное испытание было проведено в присутствии старших ученых DRDO и офицеров вооруженных сил.

"Эта гиперзвуковая ракета предназначена для доставки различных полезных нагрузок на дальность более 1500 км для вооруженных сил", - добавили на сайте оборонного ведомства.

Тем временем министр обороны Индии Раджнатх Сингх опубликовал пост в соцсети Х, где назвал летное испытание историческим достижением, благодаря которому Индия вошла в группу избранных стран, обладающих такими важными и передовыми военными технологиями. Он поздравил DRDO, вооруженные силы и промышленность с успешным проведением летных испытаний.

Напомним, что 26 октября между представителями Украины и Индии прошла рабочая встреча. Страны рассматривали возможности сотрудничества в области оборонной промышленности.

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Индия