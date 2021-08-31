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Индия провела первые официальные переговоры с талибами

Автор: Дмитрий Кузнецов

Первая встреча на официальном уровне между дипломатическими представителями Индии и радикального движения "Талибан" состоялась 31 августа в Катаре. Переговоры прошли в индийском посольстве по просьбе талибов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что посол Индии в Катаре Дипак Миттал провел переговоры с главой политического офиса талибов в Дохе Шером Мохаммадом Аббасом Станекзаем. Во время встречи речь шла о безопасности индийских граждан, оказавшихся в Афганистане.

Индийский дипломат также передал представителю талибов опасения относительно возможного проникновения террористов на территорию Индии из Афганистана.

"Представитель "Талибана" заверил посла, что эти вопросы будут решены положительно", - уточняет агентство.

Комментариев со стороны "Талибана" о переговорах с послом Индии в Катаре не последовало.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины нет и быть не может отношений с талибами, поскольку эта организация в мире признана террористической.

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ТалибанИндияАфганистан