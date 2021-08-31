Індія провела перші офіційні переговори з талібами

Відзначається, що посол Індії в Катарі Діпак Міттал провів переговори з главою політичного офісу талібів в Досі Шером Мохаммадом Аббасом Станекзаєм. Під час зустрічі йшлося про безпеку індійських громадян, які опинилися в Афганістані.

Індійський дипломат також передав представнику талібів побоювання щодо можливого проникнення терористів на територію Індії з Афганістану.

"Представник " Талібану" запевнив посла, що ці питання будуть вирішені позитивно", - уточнює агентство.

Коментарів з боку "Талібану" про переговори з послом Індії в Катарі не послідувало.