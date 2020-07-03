Индия продлила запрет на международные авиарейсы

Правительство Индии приняло решение продлить запрет на осуществление международных авиарейсов до конца июля. Такое решение было принято из-за пандемии.

Об этом сообщает Hindustan Times.

Отметим, что регулярные авиаперевозки были остановлены с 23 марта.

На сегодня в Индии зафиксировано более 625 тысяч случаев COVID-19, из них более 18 тысяч - летальные исходы.

Напомним, Польша с 1 июля возобновила регулярное авиасообщение с Украиной.

Кроме того, ЕС открывает границы для 14 стран, но не для Украины.