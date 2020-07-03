Індія продовжила заборону на міжнародні авіарейси

Уряд Індії прийняв рішення продовжити заборону на здійснення міжнародних авіарейсів до кінця липня. Таке рішення було прийнято через пандемію.

Про це повідомляє Hindustan Times.

Зазначимо, що регулярні авіаперевезення були зупинені за 23 березня.

На сьогодні в Індії зафіксовано понад 625 тисяч випадків COVID-19, з них понад 18 тисяч - летальні результати.

Нагадаємо, Польща з 1 липня відновила регулярне авіасполучення з Україною.

Крім того, ЄС відкриває кордони для 14 країн, але не для України.