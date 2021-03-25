Индия приостановила экспорт вакцины, а СБУ разоблачила военизированное формирование: новости за 24 марта
Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, опубликована Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма, СБУ разоблачила военизированное формирование. Подробнее о том, что произошло в среду, 24 марта, - в материале РБК-Украина.
Коронавирус в Украине: последние новости
- Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом вакцин. Это связано с тем, что в стране хотят расширить кампанию по вакцинации населения. Ранее сообщалось, что индийский производитель вакцины решил замедлить и может вообще отложить поставки вакцины в Украину реагируя на дискредитационную кампанию против Индии как производителя медицинских препаратов.
- В Украине может быть снова введен общенациональный жесткий карантин. Это может произойти в случае дальнейшего ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
- В среду, 24 марта, в Киеве из-за локдауна образовались огромные очереди. Это произошло после того, как в транспорте появились ограничения. В салон пускают пассажиров, количество которых не должно превышать 50% мест в салоне.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если не будут выполняться ограничения на общественном транспорте, то локдаун в Киеве может стать еще более жестким. Не исключено, что транспорт вообще будет остановлен.
- Николаевская, Тернопольская и Черкасская области на грани попадания в "красную" зону карантина. В этих регионах превышены сразу два показателя по COVID-19.
- В правительстве изменили конкретный перечень мест, где граждане должны быть в масках или респираторах.
- В рамках компенсаций бизнесу за прекращение работы из-за ограничений карантина "красной зоны" государство готово выплатить ФОПам по 8 000 гривен.
- В среду, 24 марта, в Черновцах умер мужчина, которого ранее вакцинировали от коронавируса. По предварительным данным, причиной смерти стал острый мозговой инсульт.
- Судмедэкспертиза установила причину смерти военнослужащей, которая скончалась в Одесской области незадолго после того, как ее привили от коронавируса. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
- В Киеве для учащихся 5-11 классов обучение начнется с 25 марта в дистанционном формате. Ученики младших классов сядут за парты со следующего понедельника, если ситуация с коронавирусом в столице существенно не ухудшится.
Опубликована Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма
В среду, 24 марта, президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Она предусматривает, в частности, создание Крымской платформы.
В частности, в документе говорится о том, что оккупированные Крым и Севастополь являются неотъемлемыми частями Украины, о приоритетности дипломатического пути завершения конфликта, а также о том, что реинтеграция будет проходить с учетом стратегического курса на вступление в НАТО и Евросоюз.
СБУ разоблачила военизированное формирование. В организации подозревают Семенченко и агента НАБУ
Служба безопасности Украины прекратила деятельность военизированного формирования, целью которого была подготовка к тяжким преступлениям. В его состав входили более 150 человек, а к организации, по версии следствия, причастны экс-нардеп Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко.
Ранее сообщалось, что СБУ провела обыски у Евгения Шевченко. Подробности дела обещали сообщить в ближайшее время.
Азарову объявили подозрение в госизмене за "Харьковские соглашения"
Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову объявили подозрение в государственной измене по делу о "Харьковских соглашениях". Ему инкриминируют действия во вред суверенитету Украины по предварительному сговору с тогдашним президентом Виктором Януковичем.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины открыла дело о государственной измене по факту подписания "Харьковских соглашений" в 2010 году, которые продлевало пребывание российского флота в Крыму до 2042 года.
Экс-министра Захарченко и двух бывших военных лишили наград от разведки
Генеральное управление разведки Минобороны Украины лишило ведомственных знаков отличия экс-министра внутренних дел и двух бывших начальников штаба Военно-морских сил Украины. Соответствующий приказ подписал начальник ГУР Кирилл Буданов
Отличий лишили в рамках выполнения указа президента Украины о введении санкций против этих людей.
Дотерпели. Сборная Украины сыграла вничью с Францией в отборе на ЧМ-2022
Сборная Украины в первом матче отбора на Чемпионат мира 2022 сыграла вничью на выезде с Францией. На гол Антуана Гризманна украинцы ответили совместным голом Сидорчука-Кимпамбе.
Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.
В Украину спешит потепление до +17, но в апреле погода готовит "сюрприз"
Погода в Украине ближайшие пару дней еще останется относительно прохладной и с осадками в виде снега с дождем в ряде регионов, но затем продемонстрирует стабильное потепление, которое охватит всю первую неделю апреля. В то же время местами ночные морозы еще будут напоминать о "затянувшейся" зиме.