Індія призупинила експорт вакцини, а СБУ викрила воєнізоване формування: новини за 24 березня
Індія призупинила експорт вакцини від коронавируса AstraZeneca, опублікована Стратегія деокупації та реінтеграції Криму, СБУ викрила воєнізоване формування. Детальніше про те, що сталося в середу, 24 березня, - в матеріалі РБК-Україна.
Коронавірус в Україні: останні новини
- Індія призупинила експорт вакцини від коронавірусу AstraZeneca, виробленої Індійським інститутом вакцин. Це пов'язано з тим, що в країні хочуть розширити кампанію з вакцинації населення. Раніше повідомлялося, що індійський виробник вакцини вирішив уповільнити й може відкласти взагалі постачання вакцини в Україну реагуючи на дискредитаційну кампанію проти Індії як виробника медичних препаратів.
- В Україні може бути знову введений загальнонаціональний жорсткий карантин. Це може статися в разі подальшого погіршення ситуації із захворюваністю коронавірусом.
- У середу, 24 березня, в Києві через локдаун утворилися величезні черги. Це сталося після того, як у транспорті з'явилися обмеження. В салон пускають пасажирів, кількість яких не повинна перевищувати 50% місць в салоні.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо не будуть виконуватися обмеження на громадському транспорті, то локдаун в Києві може стати ще більш жорстким. Не виключено, що транспорт взагалі буде зупинено.
- Миколаївська, Тернопільська та Черкаська області на межі потрапляння в "червону" зону карантину. У цих регіонах перевищено відразу два показники по COVID-19.
- В уряді змінили конкретний перелік місць, де громадяни повинні бути в масках або респіраторах.
- В рамках компенсацій бізнесу за припинення роботи через обмеження карантину "червоної зони" держава готова виплатити ФОПам по 8 000 гривень.
- У середу, 24 березня, у Чернівцях помер чоловік, якого раніше вакцинували від коронавірусу. За попередніми даними, причиною смерті став гострий мозковий інсульт.
- Судмедекспертиза встановила причину смерті військовослужбовця, яка померла в Одеській області незадовго після того, як її прищепили від коронавірусу. Причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.
- У Києві для учнів 5-11 класів навчання розпочнеться з 25 березня в дистанційному форматі. Учні молодших класів сядуть за парти наступного понеділка, якщо ситуація з коронавірусом у столиці суттєво не погіршиться.
Опубліковано Стратегію деокупації та реінтеграції Криму
В середу, 24 березня, президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Вона передбачає, зокрема, створення Кримської платформи.
Зокрема, в документі йдеться про те, що окуповані Крим і Севастополь є невід'ємними частинами України, про пріоритетність дипломатичного шляху завершення конфлікту, а також про те, що реінтеграція буде проходити з урахуванням стратегічного курсу на вступ до НАТО і Євросоюзу.
СБУ викрила воєнізоване формування. В організації підозрюють Семенченка і агента НАБУ
Служба безпеки України припинила діяльність воєнізованого формування, метою якого була підготовка до тяжких злочинів. До його складу входили понад 150 осіб, а до організації, за версією слідства, причетні екс-нардеп Семен Семенченко та агент НАБУ Євген Шевченко.
Раніше повідомлялось, що СБУ провела обшуки у Євгена Шевченка. Подробиці справи обіцяли повідомити найближчим часом.
Азарову оголосили підозру у держзраді через "Харківські угоди"
Колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову оголосили підозру в державній зраді у справі про "Харківські угоди". Йому інкримінують дії на шкоду суверенітету України за попередньою змовою з тодішнім президентом Віктором Януковичем.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України відкрила справу про державну зраду за фактом підписання "Харківських угод" в 2010 році, які продовжували перебування російського флоту в Криму до 2042 року.
Екс-міністра Захарченка та двох колишніх військових позбавили відзнак від розвідки
Генеральне управління розвідки Міноборони України позбавило відомчих відзнак екс-міністра внутрішніх справ та двох колишніх начальників штабу Військово-морських сил України. Відповідний наказ підписав начальник ГУР Кирило Буданов.
Відзнак позбавили в рамках виконання указу президента України про введення санкцій проти цих осіб.
Дотерпіли. Збірна України зіграла внічию з Францією у відборі на ЧС-2022
Збірна України в першому матчі відбору на Чемпіонат світу 2022 зіграла внічию на виїзді з Францією. На гол Антуана Грізманн українці відповіли спільним голом Сидорчука-Кімпамбе.
Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.
В Україну поспішає потепління до +17, проте в квітні погода готує "сюрприз"
Погода в Україні найближчі пару днів ще залишиться відносно прохолодною і з опадами у вигляді снігу з дощем в ряді регіонів, але потім продемонструє стабільне потепління, яке охопить увесь перший тиждень квітня. Разом з тим місцями нічні морози ще нагадуватимуть про "тривалу" зиму.