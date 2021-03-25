Індія призупинила експорт вакцини, а СБУ викрила воєнізоване формування: новини за 24 березня

Індія призупинила експорт вакцини від коронавируса AstraZeneca, опублікована Стратегія деокупації та реінтеграції Криму, СБУ викрила воєнізоване формування. Детальніше про те, що сталося в середу, 24 березня, - в матеріалі РБК-Україна.

Коронавірус в Україні: останні новини

Опубліковано Стратегію деокупації та реінтеграції Криму

В середу, 24 березня, президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Вона передбачає, зокрема, створення Кримської платформи.

Зокрема, в документі йдеться про те, що окуповані Крим і Севастополь є невід'ємними частинами України, про пріоритетність дипломатичного шляху завершення конфлікту, а також про те, що реінтеграція буде проходити з урахуванням стратегічного курсу на вступ до НАТО і Євросоюзу.

СБУ викрила воєнізоване формування. В організації підозрюють Семенченка і агента НАБУ

Служба безпеки України припинила діяльність воєнізованого формування, метою якого була підготовка до тяжких злочинів. До його складу входили понад 150 осіб, а до організації, за версією слідства, причетні екс-нардеп Семен Семенченко та агент НАБУ Євген Шевченко.

Раніше повідомлялось, що СБУ провела обшуки у Євгена Шевченка. Подробиці справи обіцяли повідомити найближчим часом.

Азарову оголосили підозру у держзраді через "Харківські угоди"

Колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову оголосили підозру в державній зраді у справі про "Харківські угоди". Йому інкримінують дії на шкоду суверенітету України за попередньою змовою з тодішнім президентом Віктором Януковичем.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України відкрила справу про державну зраду за фактом підписання "Харківських угод" в 2010 році, які продовжували перебування російського флоту в Криму до 2042 року.

Екс-міністра Захарченка та двох колишніх військових позбавили відзнак від розвідки

Генеральне управління розвідки Міноборони України позбавило відомчих відзнак екс-міністра внутрішніх справ та двох колишніх начальників штабу Військово-морських сил України. Відповідний наказ підписав начальник ГУР Кирило Буданов.

Відзнак позбавили в рамках виконання указу президента України про введення санкцій проти цих осіб.

Дотерпіли. Збірна України зіграла внічию з Францією у відборі на ЧС-2022

Збірна України в першому матчі відбору на Чемпіонат світу 2022 зіграла внічию на виїзді з Францією. На гол Антуана Грізманн українці відповіли спільним голом Сидорчука-Кімпамбе.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

В Україну поспішає потепління до +17, проте в квітні погода готує "сюрприз"

Погода в Україні найближчі пару днів ще залишиться відносно прохолодною і з опадами у вигляді снігу з дощем в ряді регіонів, але потім продемонструє стабільне потепління, яке охопить увесь перший тиждень квітня. Разом з тим місцями нічні морози ще нагадуватимуть про "тривалу" зиму.