Індія пригрозила США через законопроєкт про "пекельні санкції" проти РФ

У Індії пригрозили, що можливі американські мита до 100% за купівлю російської нафти можуть зашкодити відносинам із США. Країна пообіцяла захищати власні торговельні та енергетичні інтереси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Заява пролунала після того, як Палата представників США ухвалила законопроєкт про посилення економічного тиску на Росію. Документ дозволяє президенту США Дональду Трампу запроваджувати мита до 100% проти Індії, Китаю та інших покупців російських енергоносіїв.
Міністерство закордонних справ Індії заявило, що взяло до відома ухвалення законопроекту, додавши, що Нью-Делі порушувало це питання з різними американськими партнерами протягом останніх місяців і "дуже чітко визначило" потенційні наслідки для двосторонніх відносин та міжнародного енергетичного ринку.
У заяві йдеться про те, що Індія планує й надалі купувати енергоносії у різних постачальників залежно від ринкових умов. Країна є третім найбільшим імпортером нафти у світі та одним із головних покупців російської сировини.
Індійські нафтопереробники вже законтрактували російську нафту на вересень і жовтень.
За даними Reuters, вони просять уряд домогтися від США пом'якшення обмежень або дозволу на закупівлю певних обсягів замість запровадження 100% мит.
Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня, Палата представників Конгресу США остаточно ухвалила законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії та Ірану. Документ, автором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем, тепер прямує на підпис президенту Дональду Трампу.
Документ дає Трампу право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Росії обходити санкції.
Крім того, закон передбачає санкції проти російських посадовців, банків та тіньового флоту, а також продовжує чинні санкції проти Ірану.
Детальніше про те, кого саме можуть зачепити нові обмеження та які наслідки вони матимуть, читайте в матеріалі РБК-Україна "Пекельний удар по РФ та її союзниках: що передбачає законопроєкт Грема-Блюменталя".