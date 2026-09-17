Індія пригрозила США через законопроєкт про "пекельні санкції" проти РФ

Заява пролунала після того, як Палата представників США ухвалила законопроєкт про посилення економічного тиску на Росію. Документ дозволяє президенту США Дональду Трампу запроваджувати мита до 100% проти Індії, Китаю та інших покупців російських енергоносіїв.

Міністерство закордонних справ Індії заявило, що взяло до відома ухвалення законопроекту, додавши, що Нью-Делі порушувало це питання з різними американськими партнерами протягом останніх місяців і "дуже чітко визначило" потенційні наслідки для двосторонніх відносин та міжнародного енергетичного ринку.

У заяві йдеться про те, що Індія планує й надалі купувати енергоносії у різних постачальників залежно від ринкових умов. Країна є третім найбільшим імпортером нафти у світі та одним із головних покупців російської сировини.

Індійські нафтопереробники вже законтрактували російську нафту на вересень і жовтень.

За даними Reuters, вони просять уряд домогтися від США пом'якшення обмежень або дозволу на закупівлю певних обсягів замість запровадження 100% мит.