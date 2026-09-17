Индия пригрозила США из-за законопроекта об "адских санкциях" против РФ

Заявление прозвучало после того, как Палата представителей США приняла законопроект об усилении экономического давления на Россию. Документ разрешает президенту США Дональду Трампу вводить пошлины до 100% против Индии, Китая и других покупателей российских энергоносителей.

Министерство иностранных дел Индии заявило, что приняло к сведению принятие законопроекта, добавив, что Нью-Дели поднимал этот вопрос с разными американскими партнерами в течение последних месяцев и "очень четко определил" потенциальные последствия для двусторонних отношений и международного энергетического рынка.

В заявлении говорится, что Индия планирует и дальше покупать энергоносители у разных поставщиков в зависимости от рыночных условий. Страна является третьим крупнейшим импортером нефти в мире и одним из основных покупателей российского сырья.

Индийские нефтепереработчики уже законтрактовали российскую нефть на сентябрь и октябрь.

По данным Reuters, они просят правительство добиться от США смягчения ограничений или разрешения на закупку определенных объемов вместо введения 100% пошлин.