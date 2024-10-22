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Індія повернула 85 своїх громадян, яких РФ завербувала на війну проти України

Вівторок 22 жовтня 2024 02:37
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Індія повернула 85 своїх громадян, яких РФ завербувала на війну проти України Фото: прапор Індії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Індія повернула на батьківщину 85 своїх громадян, яких Росія завербувала обманом для війни проти України. У той же час ще як мінімум два десятки людей залишаються в армії РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на IndiaTV.

"Близько 85 людей повернулися з Росії і, на жаль, ми повернули останки людей (загиблих індійців - ред.), які загинули під час конфлікту. Залишилося близько 20 людей, і ми чинимо тиск на наших співрозмовників, вимагаючи звільнити всіх військовослужбовців, що залишилися там", – повідомив міністр.

Він додав, що індійські дипломати підтримують тісний контакт із представниками МЗС РФ та російського Міноборони з питання індійців, які були "незаконно чи іншим чином залучені до участі у бойових діях" у складі російської армії.

"Це питання обговорювалося на найвищому рівні, зокрема прем'єр-міністром Моді та президентом Путіним", - резюмував Місрі.

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