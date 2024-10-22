Индия вернула 85 своих граждан, которых РФ завербовала на войну против Украины

Индия вернула на родину 85 своих граждан, которых Россия обманом завербовала для войны против Украины. В то же время, еще как минимум два десятка людей остаются в армии РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Викрам Мисри, сообщает РБК-Украина со ссылкой на IndiaTV .

"Около 85 человек вернулись из России и, к сожалению, мы вернули останки людей (погибших индийцев - ред.), которые погибли во время конфликта. Осталось около 20 человек, и мы оказываем давление на наших собеседников, требуя освободить всех оставшихся там военнослужащих", - сообщил министр.

Он добавил, что индийские дипломаты поддерживают тесный контакт с представителями МИД РФ и российского Минобороны по вопросу индийцев, которые были "незаконно или иным образом привлечены к участию в боевых действиях" в составе российской армии.

"Этот вопрос обсуждался на самом высоком уровне, в том числе премьер-министром Моди и президентом Путиным", - резюмировал Мисри.