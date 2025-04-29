Індія посилює флот: купить 26 винищувачів Rafale у Франції, - Bloomberg

Вартість угоди становить 7,4 млрд доларів. Вона включає чотири навчальні літаки з двомісною кабіною, а також технічне обслуговування 36 винищувачів Rafale, придбаних Індією для ВПС ще 2016 року. Решта 22 винищувачі розраховані на одного пілота.

Літаки базуватимуться на побудованому в Індії авіаносці ВМС - INS Vikrant. Але наразі на озброєнні країни перебуває застарілий флот винищувачів МіГ-29К виробництва РФ, розміщених на авіаносці INC Vikramaditya - другому авіаносці Індії.

Як повідомляється, нові французькі винищувачі посилять позиції індійського флоту в той момент, коли Індія прагне стати противагою Китаю в регіоні Індійського океану, де проходять найважливіші торгові маршрути.

Bloomberg уточнює, що угода з постачання винищувачів стала ключовою темою переговорів між країнами відтоді, як у 2023 році прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді був із візитом у Франції.