Индия усиливает флот: купит 26 истребителей Rafale у Франции, — Bloomberg

Индия подписала соглашение о покупке 26 истребителей морских истребителей Rafale у Франции. Сделка укрепит военно-морское присутствие страны и ее возможности по ведению наблюдения в Индийском океане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Стоимость сделки составляет 7,4 млрд долларов. Она включает четыре учебных самолета с двухместной кабиной, а также техническое обслуживание истребителей Rafale, приобретенных Индией для ВВС еще в 2016 году. Остальные 22 истребителя рассчитаны на одного пилота.
Самолеты будут базироваться на построенном в Индии авианосце ВМС - INS Vikrant. Но в настоящее время на вооружении страны находится устаревший флот истребителей МиГ-29К производства РФ, размещенных на авианосце INC Vikramaditya - втором авианосце Индии.
Как сообщается, новые французские истребители усилят позиции индийского ворота в тот момент, когда Индия стремится стать противовесом Китаю в регионе Индийского океана, где проходят важнейшие торговые маршруты.
Bloomberg уточняет, что сделка по поставке истребителей стала ключевой темой переговоров между странами с момента, как в 2023 году премьер-министр Индии Нарендра Моди был с визитом во Франции.
Напомним, в январе 2024 года Reuters писало, что Индия и Франция договорились о совместном производстве военной техники. В частности, вертолетов и подводных лодок индийских вооруженных сил, а также дружественных стран.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Индия существенно зависела от поставок вооружений из Москвы. Но сейчас страна все больше получает оружия от Запада. Почему так произошло - читайте в нашем материале.
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