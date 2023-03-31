Індія побачила "оптимізм" у формулюванні спільної позиції G-20 щодо війни в Україні

жерело, знайоме з цим питанням.

Зазначається, що делегати країн-учасниць останнім часом "залишалися в одному і тому ж приміщенні на останніх зустрічах", що помітно контрастує з регулярними демаршами під час подібних переговорів минулого року в Індонезії.

"Все це породило надії на компроміс", - каже співрозмовник Bloomberg і додав, що будь-яка ескалація конфлікту може це порушити.

Вказано, що Індія, яка приймає наступний саміт G-20 у вересні, хоче "продемонструвати свою здатність домогтися консенсусної позиції щодо російсько-української війни".

Втім, минулого року це не вдалося через Росію і Китай, які були категорично не згодні з формулюваннями, що пропонували інші учасники.

Тим часом головний перемовник Індії в G20 Амітабх Кант вважає, що все ще не близька до формулювання позиції щодо війни в Україні".

При цьому він додав, що провів "дуже позитивну та оптимістичну" зустріч із російською колегою Світланою Лукаш, зазначивши, що вони "обговорили все на світі".

Зазначимо, що саміт G20 запланований у столиці Індії на 9-10 вересня цього року.

Нагадаємо, що до цього міністри закордонних справ G20 на саміті погодили підсумкове комюніке без позиції щодо України через претензії з боку Росії та Китаю.

Додамо, що раніше міністри фінансів країн G20 також не змогли досягти консенсусу щодо питання війни РФ проти України через позицію Китаю.

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