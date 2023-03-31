RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Индия увидела "оптимизм" в формулировке общей позиции G-20 по войне в Украине

Фото: Индия увидела "оптимизм" в формулировке общей позиции G-20 по войне в Украине (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Индии более оптимистично смотрят на возможность достижения странами G20 консенсуса по поводу того, как обозначать войну России против Украины. В Нью-Дели надеются на достижение консенсуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отіечается, что делегаты стран-участниц в последнее время "оставались в одном и том же помещении на последних встречах", что заметно контрастирует с регулярными демаршами во время подобных переговоров в прошлом году в Индонезии.

"Все это породило надежды на компромисс", - сказал собеседник Bloomberg и добавил, что любая эскалация конфликта может это нарушить.

Указано, что Индия, принимающая следующий саммит G-20 в сентябре, хочет "продемонстрировать свою способность добиться консенсусной позиции по поводу российско-украинской войны".

Впрочем, в прошлом году это не удалось из-за России и Китая, которые были категорически не согласны с предложенными другими участниками формулировками.

Тем временем главный переговорщик Индии в G20 Амитабх Кант считает, что все еще не близка к совместной формулировке позиции по войне в Украине".

При этом он добавил, что провел "очень положительную и оптимистическую" встречу с российской коллегой Светланой Лукаш, отметив, что они "обсудили все на свете".

Отметим, что саммит G20 запланирован в столице Индии на 9-10 сентября этого года.

Напомним, что до этого министры иностранных дел G20 на саммите согласовали итоговое коммюнике без позиции в отношении Украины из-за претензий со стороны России и Китая.

Добавим, что ранее министры финансов стран G20 также не смогли достичь консенсуса по вопросу войны РФ против Украины из-за позиции Китая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
G20Война России против Украины