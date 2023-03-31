Индия увидела "оптимизм" в формулировке общей позиции G-20 по войне в Украине

Отіечается, что делегаты стран-участниц в последнее время "оставались в одном и том же помещении на последних встречах", что заметно контрастирует с регулярными демаршами во время подобных переговоров в прошлом году в Индонезии.

"Все это породило надежды на компромисс", - сказал собеседник Bloomberg и добавил, что любая эскалация конфликта может это нарушить.

Указано, что Индия, принимающая следующий саммит G-20 в сентябре, хочет "продемонстрировать свою способность добиться консенсусной позиции по поводу российско-украинской войны".

Впрочем, в прошлом году это не удалось из-за России и Китая, которые были категорически не согласны с предложенными другими участниками формулировками.

Тем временем главный переговорщик Индии в G20 Амитабх Кант считает, что все еще не близка к совместной формулировке позиции по войне в Украине".

При этом он добавил, что провел "очень положительную и оптимистическую" встречу с российской коллегой Светланой Лукаш, отметив, что они "обсудили все на свете".

Отметим, что саммит G20 запланирован в столице Индии на 9-10 сентября этого года.

Напомним, что до этого министры иностранных дел G20 на саммите согласовали итоговое коммюнике без позиции в отношении Украины из-за претензий со стороны России и Китая.

Добавим, что ранее министры финансов стран G20 также не смогли достичь консенсуса по вопросу войны РФ против Украины из-за позиции Китая.

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