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Індія планує купувати російську нафту за рупії

Фото: російську нафту продаватимуть до Індії не за долари, а за рупії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Індія сподівається, що торгівля рупіями з Росією в майбутньому пожвавиться після того, як обидві сторони нещодавно обговорили спрощення торгівлі у місцевих валютах, заявив секретар міністерства торгівлі Сатья Шрінівас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Індія вивчає механізм торговельних розрахунків у рупіях із Росією після того, як Москва вторглася в Україну в лютому минулого року, але країни ще не формалізували правила.

Нью-Делі став найбільшим покупцем нафти Москви після Китаю, купуючи російську нафту зі знижкою значно нижчою за граничну ціну в 60 доларів, узгоджену західними країнами, а також намагаючись закрити зростаючий торговий дефіцит з РФ.

Індія прагне збільшити експорт електронних товарів до Росії, заявив журналістам Шрінівас. За його словами, дві країни взаємодіють "на всіх рівнях" для вирішення питань, пов'язаних із торговими бар'єрами та механізмом платежів.

Він додав, що Росія, Шрі-Ланка, Маврикій та Бангладеш - це країни, які зацікавлені у торгівлі рупіями з Індією.

Нагадаємо, індійські НПЗ купують російську нафту Urals із поставками до портів країни зі знижкою 15-20 доларів за барель.

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