Индия планирует покупать российскую нефть за рупии

Индия изучает механизм торговых расчетов в рупиях с Россией после того, как Москва вторглась в Украину в феврале прошлого года, но страны еще не формализовали правила.

Нью-Дели стал крупнейшим покупателем нефти Москвы после Китая, покупая российскую нефть со скидкой значительно ниже предельной цены в 60 долларов, согласованной западными странами, а также пытаясь закрыть растущий торговый дефицит с РФ.

Индия стремится увеличить экспорт электронных товаров в Россию, заявил журналистам Шринивас. По его словам, две страны взаимодействуют "на всех уровнях" для решения вопросов, связанных с торговыми барьерами и механизмом платежей.

Он добавил, что Россия, Шри-Ланка, Маврикий и Бангладеш - это страны, которые заинтересованы в торговле рупиями с Индией.