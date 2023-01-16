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Индия планирует покупать российскую нефть за рупии

Фото: российскую нефть будут продавать в Индию не за доллары, а за рупии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Индия надеется, что торговля рупиями с Россией в будущем оживится после того, как обе стороны недавно обсудили упрощение торговли в местных валютах, заявил секретарь министерства торговли Сатья Шринивас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Индия изучает механизм торговых расчетов в рупиях с Россией после того, как Москва вторглась в Украину в феврале прошлого года, но страны еще не формализовали правила.

Нью-Дели стал крупнейшим покупателем нефти Москвы после Китая, покупая российскую нефть со скидкой значительно ниже предельной цены в 60 долларов, согласованной западными странами, а также пытаясь закрыть растущий торговый дефицит с РФ.

Индия стремится увеличить экспорт электронных товаров в Россию, заявил журналистам Шринивас. По его словам, две страны взаимодействуют "на всех уровнях" для решения вопросов, связанных с торговыми барьерами и механизмом платежей.

Он добавил, что Россия, Шри-Ланка, Маврикий и Бангладеш - это страны, которые заинтересованы в торговле рупиями с Индией.

Напомним, индийские НПЗ покупают российскую нефть Urals с поставками в порты страны со скидкой 15-20 долларов за баррель.

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