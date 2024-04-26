Індія знову почала приймати підсанкційні танкери з нафтопродуктами РФ, - Reuters

Судно "СКФ Балтика" перевозить 90 000 тонн мазуту для оператора найбільшого у світі нафтопереробного комплексу в Джамнагарі Reliance Industries. Джерела видання запевняють, що судно залишить порт у п'ятницю після повного розвантаження.

Зазначається, що індійські нафтопереробні заводи, у тому числі Reliance, почали побоюватися приймати вантажі від кораблів "Совкомфлота" після того, як 23 лютого США запровадили санкції проти російського судноплавного гіганта.

Однак під час візиту до Індії на початку цього місяця офіційні особи США зазначили, що Вашингтон хоче стабільного світового постачання нафти і не просили Індії скоротити імпорт російської нафти. Ще один танкер "Володимир Тихонов" має прибути в Індію наступного тижня із російською нафтою.

Індійська компанія Reliance переважно купує російську нафту, але також імпортує мазут для переробки на своїй установці коксування для виробництва очищеного палива. Джерела видання вказують, що нові індійські нафтопереробні заводи планують приймати російські нафтові вантажі, завантажені на судна "Совкомфлота".