Индия вновь начала принимать подсанкционные танкеры с нефтепродуктами РФ, - Reuters

Судно "СКФ Балтика" перевозит 90 тысяч тонн мазута для оператора крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса в Джамнагаре Reliance Industries. Источники издания уверяют, что судно покинет порт в пятницу после полной разгрузки.

Отмечается, что индийские нефтеперерабатывающие заводы, включая Reliance, начали опасаться принимать грузы от кораблей "Совкомфлота" после того, как 23 февраля США ввели санкции против российского судоходного гиганта.

Однако во время визита в Индию в начале этого месяца официальные лица США отметили, что Вашингтон хочет стабильной мировой поставки нефти и не просили Индии сократить импорт российской нефти. Еще один танкер "Владимир Тихонов" должен прибыть в Индию на следующей неделе с российской нефтью.

Индийская компания Reliance преимущественно покупает российскую нефть, но также импортирует мазут для переработки в своей установке коксования для производства очищенного топлива. Источники издания указывают, что новые индийские нефтеперерабатывающие заводы планируют принимать российские нефтяные грузы, загруженные на суда "Совкомфлота".