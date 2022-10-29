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Індія передасть 500 тисяч доларів ООН для боротьби з тероризмом

Фото: міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар (flickr.com/mfarussia)
Автор: Константин Широкун

Індія передасть півмільйона доларів Організації Об'єднаних Націй для боротьби із глобальним тероризмом.

Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Indian Express.

Повідомляється, що гроші передадуть до Цільового фонду ООН із боротьби з тероризмом та сприятимуть подальшому зміцненню боротьби організації з тероризмом. Джайшанкар також зазначив, що нові технології, такі як служби зашифрованого обміну повідомленнями та блокчейн, все частіше використовуються терористичними групами та зловмисниками, що викликає гостру необхідність вживання міжнародною спільнотою заходів щодо боротьби з погрозами.

"Інтернет-платформи та соціальні мережі перетворилися на потужні інструменти в руках терористичних та войовничих груп для поширення пропаганди, теорій радикалізації та змови, спрямованих на дестабілізацію суспільства", - сказав міністр.

Джайшанкар також наголосив на зростаючій загрозі використання безпілотних літальних апаратів терористичними групами та злочинними організаціями, назвавши їх проблемою для органів безпеки в усьому світі.

"В Африці терористичні угруповання використовували безпілотники для спостереження за пересуванням сил безпеки і навіть миротворців ООН, що робило їх вразливими до терористичних атак", - додав він.

Раніше ми писали, що Індія закликала не допустити "ядерного варіанта" під час війни в Україні. Причому до нього не повинна вдаватися "жоден із сторін".

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