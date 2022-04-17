Индия отказалась от покупки почти полсотни российских вертолетов
Вертолет Ми-17 (Фото: hdpic.club)
Индия выходит из военного соглашения с Россией о покупке 48 вертолетов Ми-17. Решение об отказе от крупного контракта было принято после встречи министров обороны США и Индии в Вашингтоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Самюэля Рамани.
Источники в министерстве обороны Индии объясняют такое решение желанием максимально оснастить армию отечественной военной техникой и никак не связывают с ухудшением отношений с РФ.
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