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Индия отказалась от покупки почти полсотни российских вертолетов

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Нью-Дели, Воскресенье 17 апреля 2022 01:03
Индия отказалась от покупки почти полсотни российских вертолетов Вертолет Ми-17 (Фото: hdpic.club)
Автор: Константин Широкун

Индия выходит из военного соглашения с Россией о покупке 48 вертолетов Ми-17. Решение об отказе от крупного контракта было принято после встречи министров обороны США и Индии в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Самюэля Рамани.

Источники в министерстве обороны Индии объясняют такое решение желанием максимально оснастить армию отечественной военной техникой и никак не связывают с ухудшением отношений с РФ.

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