Індія відмовилася від покупки майже півсотні російських вертольотів
Вертоліт Мі - 17 (Фото: hdpic.club)
Індія виходить з військової угоди з Росією про покупку 48 вертольотів Мі-17. Рішення про відмову від великого контракту було прийнято після зустрічі міністрів оборони США та Індії у Вашингтоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Самюеля Рамани.
Джерела в міністерстві оборони Індії пояснюють таке рішення бажанням максимально оснастити армію вітчизняною військовою технікою і ніяк не пов'язують з погіршенням відносин з РФ.
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