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Індія відмовилася від покупки майже півсотні російських вертольотів

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Нью-Делі, Неділя 17 квітня 2022 01:03
Індія відмовилася від покупки майже півсотні російських вертольотів Вертоліт Мі - 17 (Фото: hdpic.club)
Автор: Константин Широкун

Індія виходить з військової угоди з Росією про покупку 48 вертольотів Мі-17. Рішення про відмову від великого контракту було прийнято після зустрічі міністрів оборони США та Індії у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Самюеля Рамани.

Джерела в міністерстві оборони Індії пояснюють таке рішення бажанням максимально оснастити армію вітчизняною військовою технікою і ніяк не пов'язують з погіршенням відносин з РФ.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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