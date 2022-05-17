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Индия остановила переговоры с РФ о покупке 10 вертолетов Ка-31, - Defense News

Фото: вертолет Ка-31 ВМС Индии (MC3 John Grandin/U.S. Navy)
Автор: Владимир Костырин

Индия приостановила на неопределенное время переговоры с Россией о заключении сделки о покупке вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31. Причиной стала неуверенность Дели о способности Москвы выполнить заказ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense New.

Правительство Индии заморозило переговоры с "Рособоронэкспортом" и производителем оригинального оборудования "Вертолеты России" о приобретении первой партии Ка-31 в количестве 10 единиц, сообщил изданию представитель министерства обороны Индии на условиях анонимности.

Чиновник отметил, что приостановка межправительственной сделки связана с опасениями по поводу возможности РФ выполнять заказы, а также с проблемами, связанными с платежными переводами.

По словам бывшего финансового советника министерства по закупкам Амита Каушиша, приостановка может быть также вызвана геополитическим давлением, поскольку международное сообщество осуждает полномасштабное нападение РФ на Украину. Другие факторы, добавил он, могут включать бюджетные ограничения и Индия предпочитает приобретать вертолеты отечественной разработки.

Индия решила купить вертолеты Ка-31 у РФ в мае 2019 года, но программа приобретения столкнулась с чрезмерными задержками из-за пандемии коронавируса и высокой стоимости платформы.

Переговоры возобновились в феврале 2022 года после того, как участники договорились о цене в 520 миллионов долларов за 10 вертолетов Ка-31, но усилия столкнулись с еще одним препятствием, когда официальные лица не смогли договориться о валютном механизме рупия-рубль.

ВМС Индии планировали использовать вертолеты Ка-31 для второго авианосца страны INS Vikrant, который будет введен в эксплуатацию в июле.

В настоящее время ВМФ Индии эксплуатирует 14 вертолетов Ка-31, которые вводились в эксплуатацию постепенно - четыре в 2003 г., пять в 2005 г.

Напомним, ранее в апреле Индия отказалась от покупки у России 48 вертолетов Ми-17. Решение было принято после встречи министров обороны США и Индии в Вашингтоне.

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