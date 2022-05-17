Індія зупинила переговори з РФ щодо купівлі 10 вертольотів Ка-31, - Defense News

Уряд Індії заморозив переговори з "Рособоронекспортом" і виробником оригінального обладнання "Вертольоти Росії" про придбання першої партії Ка-31 в кількості 10 одиниць, повідомив виданню представник міністерства оборони Індії на умовах анонімності.

Чиновник зазначив, що припинення міжурядової угоди пов'язане з побоюваннями з приводу можливості РФ виконувати замовлення, а також з проблемами, пов'язаними з платіжними переказами.

За словами колишнього фінансового радника міністерства із закупівель Аміта Каушиша, призупинення може бути також викликане геополітичним тиском, оскільки міжнародне співтовариство засуджує повномасштабний напад РФ на Україну. Інші фактори, додав він, можуть включати бюджетні обмеження й Індія воліє купувати вертольоти вітчизняної розробки.

Індія вирішила купити вертольоти Ка-31 у РФ в травні 2019 року, але програма придбання зіткнулася з надмірними затримками через пандемію коронавірусу і високу вартість платформи.

Переговори поновилися в лютому 2022 року після того, як учасники домовилися про ціну в 520 мільйонів доларів за 10 вертольотів Ка-31, але зусилля зіткнулися з ще однією перешкодою, коли офіційні особи не змогли домовитися про валютний механізм рупія-рубль.

ВМС Індії планували використовувати вертольоти Ка-31 для другого авіаносця країни INS Vikrant, який буде введений в експлуатацію в липні.

Нині ВМФ Індії експлуатує 14 вертольотів Ка-31, які вводилися в експлуатацію поступово - чотири в 2003 р., п'ять в 2005 р. і п'ять в 2013 р.