Індія офіційно відкинула вимогу Трампа припинити закупівлю російської нафти

"Звідки ми купуємо нафту, особливо такий великий товар, за який ми платимо найбільше в імпорті, ми маємо вирішувати з огляду на те, що нам найвигідніше. Ми, безумовно, будемо купувати", - сказала Сітхараман в інтерв'ю телеканалу News18.

Таким чином Нью-Делі має намір ігнорувати вимоги президента США Дональда Трампа припинити такі поставки.

Економічна вигода для Нью-Делі

Коментарі міністра прозвучали на тлі збереження Індією закупівель російської нафти. Влада країни наголошує, що продовжуватиме купувати сировину, поки це залишається фінансово вигідним.

Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що поставляється морем. Завдяки знижкам на російську нафту, якої уникає Захід, Індія змогла знизити витрати на імпорт за рахунок фінансування війни проти України.

Реакція США і нові тарифи

Такий крок викликав роздратування в адміністрації Трампа. США підвищили тарифи для Індії до 50%, що є одним із найвищих показників у світі.

Крім того, Трамп знову обрушився з критикою на Індію і Росію. Він звинуватив їх у зміцненні зв'язків з Китаєм, незважаючи на міжнародний тиск.

"Схоже, ми втратили Індію і Росію, які перейшли до глибокої, темної і загадкової Китайської імперії", - написав він.

Зустріч у Китаї

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та Володимир Путін зустрілися з головою КНР Сі Цзіньпіном. Переговори відбулися на саміті Шанхайської організації співробітництва в Тяньцзіні цього тижня.

Вони обговорили питання співпраці у сферах енергетики та безпеки. За словами джерел, сторони мають намір розширювати взаємодію у стратегічно важливих напрямках.