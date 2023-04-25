Індія обігнала Китай по кількості населення, - The Guardian

Індія обігнала Китай по кількості населення і стала першою в світі країною за цим показником.

Про це повідомили в ООН, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Видання зазначає, що за оцінками ООН, кількість населення в Індії зросла до 1 425 775 850 людей, що перевищує показник населення Китаю вперше з 1950 року.

"Очікується, що кількість людей у країні продовжуватиме зростати протягом наступних кількох десятиліть, досягнувши свого піку в 1,7 мільярда до 2064 року. Сьогодні в середньому в Індії народжується 86 000 дітей на день, тоді як у Китаї всього 49 400", - пише видання.