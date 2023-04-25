Индия обогнала Китай по количеству населения, - The Guardian

Индия обогнала Китай по количеству населения и стала первой в мире страной по этому показателю.

Об этом сообщили в ООН, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Издание отмечает, что по оценкам ООН, численность населения в Индии выросла до 1425775850 человек, что превышает показатель населения Китая впервые с 1950 года.

"Ожидается, что количество людей в стране будет расти в течение следующих нескольких десятилетий, достигнув своего пика в 1,7 миллиарда к 2064 году. Сегодня в среднем в Индии рождается 86 000 детей в день, тогда как в Китае всего 49 400", - пишет издания.