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Індія найближчим часом може продати Росії продукцію зі спеціальної сталі, - Reuters

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Середа 19 квітня 2023 22:12
Індія найближчим часом може продати Росії продукцію зі спеціальної сталі, - Reuters Фото: Прапор Індії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Індійська компанія JSW Steel планує продавати Росії продукцію зі спеціальної сталі у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми плануємо продавати до Росії деякі спеціальні продукти, зокрема сталь з полімерним покриттям", - заявив представник компанії на умовах анонімності.

Експорт сталі з Індії впав до п'ятирічного мінімуму у фінансовому році, що закінчився у березні, після уповільнення світового попиту та зниження експортного мита.

Проте заступник керуючого директора JSW Steel Джаянт Ачарья заявила, що їй невідомо про плани продукції зі спеціальної сталі.

Нагадаємо, що Індія і Китай скупили переважну більшість російської нафти у квітні за цінами вищими від цінового ліміту в 60 доларів за барель.

Російський "Газпромбанк" розширив свої зв’язки з банками в Індії, щоб прискорити торгівлю між двома країнами в національних валютах, оскільки РФ цього року стала найбільшим постачальником нафти до Індії.

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