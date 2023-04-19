Індія найближчим часом може продати Росії продукцію зі спеціальної сталі, - Reuters
Індійська компанія JSW Steel планує продавати Росії продукцію зі спеціальної сталі у 2023 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми плануємо продавати до Росії деякі спеціальні продукти, зокрема сталь з полімерним покриттям", - заявив представник компанії на умовах анонімності.
Експорт сталі з Індії впав до п'ятирічного мінімуму у фінансовому році, що закінчився у березні, після уповільнення світового попиту та зниження експортного мита.
Проте заступник керуючого директора JSW Steel Джаянт Ачарья заявила, що їй невідомо про плани продукції зі спеціальної сталі.
Нагадаємо, що Індія і Китай скупили переважну більшість російської нафти у квітні за цінами вищими від цінового ліміту в 60 доларів за барель.
Російський "Газпромбанк" розширив свої зв’язки з банками в Індії, щоб прискорити торгівлю між двома країнами в національних валютах, оскільки РФ цього року стала найбільшим постачальником нафти до Індії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.