UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Индия намерена в два раза увеличить импорт российской нефти, - Bloomberg

Флаг Индии (Фото: wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Индия надеется удвоить свой импорт российской нефти. Государственные нефтеперерабатывающие заводы стремятся максимально использовать поставки с большими скидками от "Роснефти", поскольку международные покупатели отказываются от сделок с Москвой из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Государственные операторы совместно работают над заключением и обеспечением новых шестимесячных контрактов на поставку российской нефти в Индию. Пока точные объемы импорта не утверждены, они вместе с ценами все еще обсуждаются с индийскими банками, которые должны полностью финансировать все грузы.

Напомним, что Украина предложила Индии стать одним из гарантов послевоенной безопасности страны вместе с некоторыми другими государствами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГазпромРоссийская ФедерацияИндия